Frankfurt am Main

Landessportbund Hessen wendet sich an Bouffier

20.11.2020, 13:39 Uhr | dpa

Der Landessportbund Hessen hofft auf eine Rückkehr des Amateursports im Dezember und hat sich deshalb mit einem Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gewandt. Der Verband fordert darin die Rückkehr "zu einem verantwortbaren Sportbetrieb in den Vereinen", wie es am Freitag in einer Mitteilung des LSB Hessen hieß. Präsident Rolf Müller fürchtet drastische Konsequenzen, wenn das seit Anfang November gültige Amateursport-Verbot wegen der Corona-Pandemie über den Monat hinaus verlängert werden sollte.

"Die 7600 hessischen Sportvereine werden ausbluten, wenn es für sie keine Perspektiven geben wird", sagte Müller. Dem "jetzt besonders wichtigen Vereinssystem" drohe bei einer Verlängerung der Maßnahmen "nachhaltiger Schaden", stellte der Präsident klar. Bund und Länder wollen in der kommenden Woche über die Corona-Maßnahmen ab Dezember beraten.