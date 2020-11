Frankfurt am Main

Eintracht will Sieglos-Serie gegen Leipzig beenden

21.11.2020, 02:48 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt will heute die Serie von vier Fußball-Bundesligaspielen ohne Sieg gegen RB Leipzig beenden. Neuen Schwung ins Spiel der Hessen könnte gegen den Tabellenzweiten Filip Kostic bringen. Der 28 Jahre alte Serbe hat nach einer langen Pause wegen eines Innenbandanrisses gute Chancen, erstmals wieder in die Startelf zurückzukehren. Fehlen werden hingegen Mittelfeldspieler Sebastian Rode wegen einer Sehnenentzündung sowie Amin Younes, der nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne ist.

Die Leipziger konnten noch nie in Frankfurt gewinnen. Allerdings ist der Champions-League-Teilnehmer so gut wie noch nie in eine Bundesligasaison gestartet: Fünf Siege, 16 Punkte und nur vier Gegentore sind jeweils Vereinsbestmarken nach sieben Spieltagen.