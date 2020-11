Frankfurt am Main

Auto erfasst in Frankfurt mehrere Menschen: Zwei Tote

21.11.2020, 20:00 Uhr | dpa

Bei einer tödlichen Kollision in Frankfurt/Main hat ein Auto mehrere Menschen erfasst. Zwei davon seien an ihren Verletzungen gestorben, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Insgesamt seien zwei Fußgänger und ein Radfahrer am Samstagnachmittag von dem Auto erfasst worden. Der Sprecher sagte, es sehe nach einem Unfall aus. Die Frankfurter Feuerwehr schrieb auf Twitter, ein Auto sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Zuvor hatte die "Hessenschau" über die beiden Toten berichtet.