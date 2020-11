Zu schnell unterwegs?

Ermittlungen nach tödlichem Unfall mit SUV in Frankfurt

22.11.2020, 10:38 Uhr | dpa

Zwei Menschen sind bei einem schweren Unfall mit einem SUV in Frankfurt gestorben. Jetzt laufen die Ermittlungen – und es mehren sich die Hinweise, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war.

Nach dem schweren Unfall mit zwei Toten mit einem SUV in Frankfurt laufen die Ermittlungen. Möglicherweise ist der Fahrer zu schnell gefahren. Bei dem Autounfall in Frankfurt war der Fahrer eines SUV auf einen Bürgersteig gerast und verletzte zwei Menschen tödlich. Nach Angaben der Polizei kam der BMW in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt.

Ein 62-jähriger Fußgänger aus dem Ostalbkreis und ein 28 Jahre alter Fahrradkurier starben im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Eine 31-jährige Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer soll ein 38-jähriger Mann gewesen sein. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. Er soll leicht verletzt worden sein.

Wohl zu schnell beschleunigt

Die Polizei sucht nun nach den Ursachen des Vorfalls. Sowohl ein Autorennen als auch ein Attentat als Grund seien auszuschließen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen. Genaueres zur Unfallursache wisse man ansonsten noch nicht. Ein Gutachter untersuche den Fall und es würden Zeugen gesucht. Ein abschließender Bericht liege noch nicht vor. Zuvor hatte ein Sprecher gesagt, gegen den Autofahrer werde ermittelt –beispielsweise, ob er zu schnell gefahren sei.

Zeugen berichten laut "FAZ", dass der Wagen an einer Ampel gestanden hatte und dann stark beschleunigte und deshalb aus der Kurve geschleudert wurde. Der SUV soll demnach bei dem Unfall einen fast einen Meter dicken Betonpfeiler mitgerissen haben.