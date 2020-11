Frankfurt am Main

Zeugen sagen zu Messerattacke auf Flüchtling aus

26.11.2020, 02:02 Uhr | dpa

Frankfurt/Main (dpa/lhe) Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke geht es heute zunächst erneut um die Messerattacke auf einen irakischen Flüchtling. Der Angriff im Januar 2016, bei dem ein heute 27 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde, wird dem mutmaßlichen Mörder Lübckes zur Last gelegt. Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt sagen vier Zeugen hierzu aus. Außerdem soll am Nachmittag ein weiterer Zeuge zum Mordfall Lübcke aussagen.

Vor dem Staatsschutzsenat des OLG muss sich der 47 Jahre alte Deutsche Stephan Ernst für den Mord an dem CDU-Politiker und versuchten Mord an dem Iraker verantworten. Ernst hatte vor der Polizei und in seiner Einlassung vor Gericht unterschiedliche Angaben zur Tat gemacht, dabei aber eingeräumt, Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen zu haben. Außerdem ist Ernsts früherer Arbeitskollege Markus H. wegen Beihilfe angeklagt. Er soll Ernst politisch beeinflusst haben. Die Bundesanwaltschaft geht von einem rechtsextremistischen Tatmotiv aus.