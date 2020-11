Frankfurt am Main

Verteidiger: Stephan Ernst will Fragen beantworten

26.11.2020, 17:11 Uhr | dpa

Der im Prozess um den mutmaßlichen Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke angeklagte Stephan Ernst will seinem Verteidiger zufolge bald Antworten auf von der Familie des Opfers aufgeworfen Fragen geben. Dies solle am kommenden Donnerstag geschehen, sagte der Rechtsanwalt am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt.

In dem Verfahren hatten Ehefrau Irmgard Braun-Lübcke und Sohn Jan-Hendrik Lübcke als Zeugen ausgesagt. Die Witwe hatte im Zeugenstand gesagt, sie und ihre Söhne seien auf der Suche nach der "vollen Wahrheit", nach den letzten Sekunden, der letzten Minute im Leben von Walter Lübcke. Was habe er gesehen, gab es einen Blickkontakt, gab es einen letzten Wortwechsel? "Ich will die volle Wahrheit, die würde uns vielleicht helfen, das etwas besser zu verarbeiten", sagte Braun-Lübcke Mitte November Gericht.