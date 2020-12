Frankfurt am Main

Hessens Arbeitsmarkt im zweiten (Teil-)Lockdown

01.12.2020, 01:45 Uhr | dpa

Wie ist Hessens Arbeitsmarkt mit der erneuten Schließung von Gastronomie und Kulturbetrieben im November klar gekommen? Über die Folgen des zweiten (Teil-)Lockdowns während der Corona-Pandemie berichtet heute die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit.

Im Vormonat Oktober hatte sich die Arbeitslosenzahl den zweiten Monat in Folge leicht erholt. Zum Stichtag waren 193 972 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 5,6 Prozent entsprach.

Im üblichen Jahresverlauf gilt der November als beschäftigungsstarker Monat, weil insbesondere der Handel zusätzliche Saisonkräfte einstellt. Eine Rolle dürften die bislang schon umfassend genutzte Kurzarbeit sowie weitere Hilfsprogramme der Bundesregierung zur Stabilisierung der Wirtschaft spielen.