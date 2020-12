Frankfurt am Main

Frankfurt Fashion Week: Veranstalter geben Details bekannt

02.12.2020, 02:59 Uhr | dpa

Wie sieht das genaue Konzept der ersten Frankfurt Fashion Week aus? Und wie laufen die Vorbereitungen in Zeiten von Corona? Am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) sollen bei einer virtuellen Pressekonferenz mehr Details bekannt gegeben werden. Erwartet werden unter anderem Anita Tillmann, Geschäftsführerin des Veranstalters Premium Group, der Chef der Frankfurter Messe, Detlef Braun, sowie Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

Die erste Frankfurt Fashion Week findet von 5. bis 9. Juli 2021 statt. Ein Schwerpunkt soll auf den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung liegen. Im Juni war bekannt geworden, dass Berlin mehrere Modemessen an Frankfurt verliert. So ziehen die Premium-Messe, die Händlermesse Seek, die Plattform Neonyt sowie Konferenzen an den Main.