Erschwerte Entschärfung

Weltkriegsbombe im Gallus – knapp 13.000 Anwohner betroffen

06.12.2020, 12:53 Uhr | t-online, ags, dpa

Ein Polizeifahrzeug vor einem Info-Schild: In Frankfurt müssen am Sonntag 12.000 Menschen evakuiert werden. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa)

In Frankfurt wird eine Weltkriegsbombe entschärft. Sie wurde im Gallusviertel bei Bauarbeiten gefunden. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Bewohner und den Verkehr.

Am Donnerstag ist eine 500-Kilogramm-Weltkriegsbombe bei Arbeiten in einer Baugrube in der Kleyerstraße in Frankfurt gefunden worden. Nach einer Untersuchung durch den Kampfmittelräumdienst wird der Sprengsatz am Sonntag entschärft, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Arbeiten an einer großen Baugrube ruhen: Hier wurde eine 500-Kilogramm-Weltkriegsbombe gefunden. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa)



Aufgrund der Sprengstoffmenge und der Bauart der Bombe britischen Typs sei ein Evakuierungsradius von 700 Metern erforderlich, hieß es. Im Falle einer Detonation seien "erhebliche Schäden an Gebäuden und eine akute Gefahr für Leib und Leben" zu erwarten.

Evakuierung unter Corona-Bedingungen

Rund 13.000 Menschen mussten am Sonntag ihre Wohnungen verlassen. In dem Gebiet liegen Altenheime, eine Fernwärmeleitung, Internetknotenpunkte und Umspannanlagen sowie zentrale Einrichtungen der Deutschen Bahn.

Für alle, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, wurde in einer Messehalle eine Betreuungsstelle eingerichtet – wegen der Corona-Pandemie mit Maskenpflicht und Abstand. Bis zum Mittag waren etwa 300 Menschen dorthin gekommen.

Zwei Männer betreten eine Messehalle, die während der Evakuierung eines Wohngebietes als Aufenthaltsort eingerichtet wurde: In der Nähe war am Donnerstag eine 500-Kilogramm-Weltkriegsbombe gefunden worden. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa)



"Wir haben im Eingangsbereich zwei Ärzte, bei der Ankunft wird Fieber gemessen und auf Erkältungssymptome geachtet", sagte Armin Bender, ehrenamtlicher Katastrophenschutzbeauftragter beim Deutschen Roten Kreuz. "Wenn jemand hustet oder erhöhte Temperatur hat, gibt es einen Corona-Schnelltest." Corona-Infizierte wurden in Hotels oder Krankenhäusern untergebracht, sagte Bender. In der Messehalle gebe es zudem einen abgetrennten Bereich für Menschen, die sich wegen einer Rückkehr aus dem Ausland oder als Kontaktpersonen eines Infizierten in Quarantäne befinden. "Das ist kein schöner Adventssonntag für die Menschen hier", sagte Bender. "Aber alle sind unglaublich diszipliniert."



Polizisten sprechen im Stadtteil Gallus mit einer der letzten Bewohnerinnen, die ihre Wohnung verlassen haben: Knapp 13.000 Menschen mussten am Sonntag evakuiert werden. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa)



Gehbehinderte wurden nach vorheriger Anmeldung von Einsatzkräften aus ihren Wohnungen abgeholt. Weil das viele Menschen in dem Gebiet betrifft, laufen einige Transporte derzeit noch. Zudem wurde eine Schutzzone im angrenzenden Bereich der Evakuierungszone bestimmt. In diesem Bereich dürfen Anwohner seit 8 Uhr ihr Zuhause nicht verlassen und sollen sich fernab von Fenstern, Glastüren, Terrassen und Balkonen aufhalten. Außerdem sollen sie Fenster und Türen geschlossen halten.

Bomben-Entschärfung könnte Stunden dauern

Die Entschärfung des Blindgängers könnte laut Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) bis zu sechs Stunden dauern. "Wenn es gut läuft, klappt es in einer Stunde, es kann aber auch deutlich länger dauern", sagte der Frankfurter OB beim Besuch des Betreuungszentrums in der Messehalle. Wann die eigentliche Entschärfung beginnen könne, war am Sonntagmittag noch nicht bekannt. "Zuerst brauchen wir die Information der Polizei, dass das gesamte Gebiet geräumt ist", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann spricht zu den Medien: Am Sonntag besuchte der OB eine Messehalle, die während der Evakuierung eines Wohngebietes als Aufenthaltsort eingerichtet wurde. (Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa)



Hier finden Sie die Informationsseite der Feuerwehr Frankfurt

Die Entschärfung hat auch Auswirkungen auf den Nah- und Regionalverkehr. Wie die VGF mitteilt, kommt es auf den S-Bahn-Linien S1, S2, S7, S8 und S9 zu Umleitungen und Teilausfällen. Das gilt auch für die Regionalbahnen RB10, RB12, RB15 und RE2, RE3, RE4, RE14 und RE70.



Die Buslinie 52 wurde komplett eingestellt. Nähere Infos finden Sie auf der Info-Seite der VGF. Am Flughafen geht Fraport hingegen nicht von Beeinträchtigungen aus.