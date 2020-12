Frankfurt am Main

Weihnachtlicher Schutz: Caritas fertigt Masken mit Engeln

04.12.2020, 06:32 Uhr | dpa

Kerstin Jenschke fertigt in ihrem Nähzimmer Mund- und Nasenschutzmasken mit weihnachtlichen Motiven. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Quelle: dpa)

Einen passenden Schutz zur besinnlichen Jahreszeit: Der Frankfurter Caritasverband stellt im Advent Masken mit Weihnachtsmotiv her. Man habe die Ideen gehabt, das Design etwas aufzuhübschen, sagte Kerstin Jentschke von den Caritas-Beschäftigungsbetrieben in Frankfurt-Griesheim. Sie arbeitet gemeinsam mit Langzeitarbeitslosen. Gewöhnlichen Mund-Nasen-Schutz fertigen sie bereits seit dem Frühjahr.

Pro Tagen werden etwa 20 Masken genäht, schätzt Jentschke. Wegen der Hygiene-Regeln können aktuell nur acht Personen gleichzeitig in der Werkstatt arbeiten. Die Stoffe seien gespendet. "Wir sind ja ein Upcycling Betrieb." In der Schneiderei entstehen unter anderem auch Federmäppchen aus Rettungswesten, Taschen und Rucksäcke aus Stoffresten von Messen und Weihnachtskarten aus alter Tapete.

Die blauen Masken mit Engelmotiv in verschiedenen Größen und die anderen Produkte gibt es im Onlineshop. Zudem werden sie an den nächsten Donnerstagen im Werkverkauf in Griesheim angeboten.