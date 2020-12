Frankfurt am Main

DFB-Frauen holen im April Länderspiel in Wiesbaden nach

04.12.2020, 13:53 Uhr | dpa

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bestreitet am 10. April 2021 ein Länderspiel in Wiesbaden als Kompensation für die im Oktober ausgefallene Partie gegen England. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Anstoßzeit und Gegner der DFB-Auswahl sind noch offen. Das für den 27. Oktober in Wiesbaden angesetzte Länderspiel gegen England war wegen eines positiven Corona-Tests eines Betreuers beim Gegner abgesagt worden.

"Wir freuen uns, erneut in Wiesbaden zu Gast zu sein, vor allem vor dem Hintergrund, dass unser Spiel im Oktober dort nicht stattfinden konnte", wurde Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der DFB-Mitteilung zitiert. "Wir wollen auch im nächsten Jahr den Weg der vergangenen Monate fortführen: unsere junge Mannschaft auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Dazu möchten wir uns mit Topnationen messen." Die für 2021 angesetzte Europameisterschaft war wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr auf 2022 verlegt worden.