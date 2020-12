Frankfurt am Main

Ärztekammer ruft zur Mithilfe in Impfzentren auf

04.12.2020, 13:53 Uhr | dpa

Die Landesärztekammer Hessen hat gemeinsam mit der Landesregierung Medizinische Fachangestellte aufgerufen, künftig in den gerade entstehenden Impfzentren mitzuhelfen. "Aufgrund ihrer Ausbildung haben Medizinische Fachangestellte die erforderliche Qualifikation und können unter ärztlicher Aufsicht im Rahmen der Delegation impfen, die Impfungen dokumentieren und Ärztinnen und Ärzte bei der Überwachung des Impfgeschehens entlasten", sagte Ärztekammerpräsident Edgar Pinkowski laut Mitteilung vom Freitag. Unterstützt wird der Aufruf vom Verband medizinische Fachberufe im Land.

Gesucht würden vorrangig Fachangestellte, die derzeit nicht beruflich tätig seien, in Teilzeit arbeiteten und Zeit für eine Mitarbeit in den Impfzentren hätten. Solche Zentren entstehen in Hessen an zahlreichen Orten. Insgesamt werden es laut Landesregierung 28, untergebracht sind sie etwa in Sport- oder Gewerbehallen, in Frankfurt beispielsweise in einer Messehalle, oder in Kongresszentren wie in Darmstadt oder Wiesbaden.