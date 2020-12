Frankfurt am Main

Zwei Monate sieglos: Eintracht will Serie gegen BVB beenden

05.12.2020, 03:32 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt will seine mehr als zwei Monate dauernde Bundesliga-Misere beenden und gegen Spitzenclub Borussia Dortmund zurück in die Erfolgsspur. Im direkten Duell mit dem BVB am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist das Team von Trainer Adi Hütter allerdings Außenseiter. Offen ist, ob der Österreicher auch gegen Dortmund seine offensive Ausrichtung mit Spielmacher Daichi Kamada und den beiden Stürmern Bas Dost und André Silva wählt. Bei den Gästen von Trainer Lucien Favre fehlt Stürmer Erling Haaland, der einen Muskelfaserriss auskuriert. Frankfurts letzter Sieg in der Liga war am 3. Oktober gegen Hoffenheim.