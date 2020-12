Frankfurt am Main

Lkw überfährt Radfahrer: Prozess um fahrlässige Tötung

08.12.2020, 02:09 Uhr | dpa

Wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr steht heute ein Lastwagenfahrer in Frankfurt vor dem Amtsgericht. Der 53 Jährige soll im August 2018 mit seinem Sattelschlepper an einer Kreuzung in der Frankfurter Innenstadt beim Abbiegen einen Fahrradfahrer erfasst und so getötet haben. Eine der Ursachen für den schweren Unfall waren laut Anklage zugezogene Vorhänge in der Fahrerkabine. Das Gericht hat vorerst einen Verhandlungstag terminiert.