Fehde unter Drogenhändlern: Prozess um Totschlagsversuch

10.12.2020, 01:24 Uhr | dpa

Wegen versuchten Totschlags im Drogenhändler-Milieu steht heute ein 31-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Türken vor, im April 2019 bei einer bewaffneten Auseinandersetzung mit einer verfeindeten Gruppe ein Mitglied mit zwei Messerstichen in den Oberbauch lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Vorfall ereignete sich auf einer Straße in Frankfurt-Bornheim. Darüber hinaus wurden größere Mengen Rauschgift in seiner Wohnung aufgefunden. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst fünf Verhandlungstage bis Mitte Januar terminiert.