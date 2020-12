Wolfsburg

Frankfurts Silva verletzt: Kein Torjägerduell in Wolfsburg

11.12.2020, 19:57 Uhr | dpa

André Silva in Aktion. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Torjägerduell zwischen Wout Weghorst und André Silva fällt am Freitagabend in der Fußball-Bundesliga aus. Wegen muskulärer Probleme muss Eintracht Frankfurt im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg (20.30 Uhr/DAZN) auf seinen portugiesischen Mittelstürmer verzichten. Der 25 Jahre alte Silva hatte die ganze Woche über nur individuell trainiert. Mit je sieben Treffern sind Silva und der Wolfsburger Weghorst in dieser Saison die besten Torschützen ihres Teams.