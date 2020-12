Frankfurt am Main

Hessen tauschen weniger D-Mark-Bestände bei Bundesbank um

16.12.2020, 07:44 Uhr | dpa

Die Bundesbank hat in Hessen im laufenden Jahr bislang gut 3,5 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht. Damit waren die bis Ende November in Frankfurt bei der Hauptverwaltung Hessen der Notenbank sowie in der Bundesbank-Zentrale eingereichten Bestände der alten Währung deutlich geringer als ein Jahr zuvor, wie die Währungshüter mitteilten. Im Vergleichszeitraum 2019 waren von Januar bis einschließlich November in Hessen Scheine und Münzen im Nennwert von gut 5,2 Millionen D-Mark umgetauscht worden.

Zwar hat der Euro seit dem 1. Januar 2002 die nationale Währung abgelöst. Immer wieder jedoch entdecken Verbraucherinnen und Verbraucher alte D-Mark-Bestände per Zufall: versteckt in Schubladen, im Keller, in Büchern oder gar vergraben im Garten.

Anders als die Zentralbanken in vielen anderen Euroländern tauscht die Bundesbank die alten Scheine und Münzen unbefristet um. Der damals festgelegte Wechselkurs gilt unverändert: Einen Euro bekommt man für 1,95583 D-Mark.

Noch immer sind D-Mark-Bestände im Milliardenwert im Umlauf: Ende November 2020 waren nach Angaben der Bundesbank Scheine und Münzen im Gesamtwert von 12,4 Milliarden Mark (6,34 Mrd Euro) noch nicht umgetauscht. Die Währungshüter rechnen damit, dass ein Teil davon nie zurückgegeben wird - unter anderem deshalb, weil Sammler sich alte Scheine und Münzen gesichert haben.