Enrico Schleiff zum neuen Präsidenten der Goethe-Uni ernannt

17.12.2020, 19:53 Uhr | dpa

Der Wissenschaftler Enrico Schleiff ist zum neuen Präsidenten der Frankfurter Goethe-Universität ernannt worden. Die bisherige Präsidentin, Birgitta Wolff, übergab am Donnerstag ihr Amt symbolisch an den Biologie-Professor. Schleiff war im Juli zum neuen Uni-Präsidenten gewählt worden. Er übernimmt das Amt am 1. Januar 2021 für die nächsten sechs Jahre. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, als Präsident gemeinsam mit den Kolleg*innen unsere Goethe-Universität weiter zu entwickeln", teilte Schleiff am Donnerstag mit. Er verstehe seine Wahl als Auftrag, den Zusammenhalt der Universität zu stärken.

Enrico Schleiff studierte Physik in Prag, Mainz und Basel und promovierte an der McGill Universität in Montreal (Kanada). In München habilitierte er sich in Zellbiologie und Botanik. Seit 2007 ist er Professor am Institut für Molekularbiologie der Goethe-Uni. Von 2012 bis 2018 war er Vizepräsident der Universität.