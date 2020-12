Frankfurt am Main

Anklage mehr als 20 Jahre nach einem Bankraub

18.12.2020, 13:09 Uhr | dpa

Mehr als 20 Jahre nach einem bewaffneten Banküberfall in Frankfurt-Eschersheim hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Aufgrund gentechnischer Spuren komme der heute 49 Jahre alte Mann als Haupttäter infrage, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Freitag. Die Bankfiliale war im Juli 2000 von drei Räubern überfallen worden - ein weiterer steuerte das Fluchtfahrzeug. Bewaffnet mit Schreckschusspistolen und einer Bombenattrappe erbeuteten die Täter 181 000 D-Mark an Bargeld (92 500 Euro). Zunächst flüchteten die Männer mit dem Fahrzeug, später setzten sie ihre Flucht zu Fuß fort.

Dem Angeklagten gelang zunächst die Ausreise in die Schweiz. Später kam er nach Deutschland zurück, wo er weitere Straftaten verübte. In Potsdam wurde er inhaftiert. 2018 kam es zu einem DNA-Abgleich, bei dem seine Spuren mit denen an einer Strumpfmaske übereinstimmten, die seinerzeit im Fluchtfahrzeug sichergestellt worden war. Niesen zufolge äußerte sich der Mann bislang nicht zu dem Vorwurf. Verhandlungstermine für den Prozess vor dem Landgericht Frankfurt stehen noch nicht fest.