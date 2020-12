Frankfurt am Main

Pandemieschutz und Weihnachten: Schwierige Balance im Heim

23.12.2020, 08:43 Uhr | dpa

An einem Weihnachtsbaum hängt Weihnachtsschmuck in Form eines Weihnachtsmannes, der eine Maske trägt. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Alten- und Pflegeheime stehen in dieser Weihnachtszeit vor besonderen Herausforderungen: Wer keine Angehörigen und Freunde mehr hat, spürt die Einsamkeit an diesem traditionellen Familienfest besonders stark. Doch zugleich gehören die Bewohner zu den Gruppen, für die eine Coronainfektion besonders schwer wiegende Folgen haben könnte. "Veranstaltungen und Konzerte finden nur kleinteilig statt", sagte etwa die Leiterin eines Pflegeheims in Frankfurt, Sabine Kunz. Dort leben außer Senioren auch Menschen mit neurologischen Erkrankungen, darunter mehr als 20 Wachkomapatienten. Weihnachtskonzerte ohne Bläser, regelmäßiges Lüften und Zugang nur mit als besonders sicher geltendem Mund-Nase Schutz gehörten zum Alltag der Weihnachtszeit 2020.