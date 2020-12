Frankfurt am Main

OLG erwartet neue Terrorverfahren: "Hohe Belastung"

28.12.2020, 14:36 Uhr | dpa

Die Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt erwarten für das Jahr 2021 eine Reihe weiterer Terrorverfahren. Dazu zählt auch der Prozess gegen den früheren Bundeswehr-Oberleutnant Franco A., wie das Oberlandesgericht (OLG) am Montag in Frankfurt mitteilte. Dieser Prozess sollte ursprünglich bereits im Jahr 2020 beginnen, er war aber wegen starker Belastung des Gerichts verschoben worden. Einen genauen Zeitpunkt für den Beginn nannte das Gericht nicht.

Franco A. ist wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat angeklagt. Er sitzt aber nicht in Untersuchungshaft, weshalb das Verfahren nicht in beschleunigter Form vor Gericht kommt. Er soll aus mutmaßlich rechtsextremistischer Motivation Waffen beschafft haben, um Anschläge auf den damaligen Justizminister Heiko Maas und die Vizepräsidentin des Bundestages, Claudia Roth, zu verüben. Er soll sich dazu als Syrer ausgegeben haben, um den Verdacht auf Flüchtlinge zu lenken.

Darüber hinaus seien weitere Anklagen mit Bezug zum islamistischen Terrorismus oder zu mutmaßlichen Verbrechen in Syrien von der Bundesanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft angekündigt worden, sagte OLG-Präsident Roman Poseck. Während der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke voraussichtlich Ende Januar zu Ende gehen werde, sei ein Ende im Prozess um Völkermord an der religiösen Minderheit der Jesiden im Irak noch nicht absehbar. Das Verfahren hatte im April begonnen.