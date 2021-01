Frankfurt am Main

Gleise zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel noch gesperrt

03.01.2021, 11:13 Uhr | dpa

Wegen Schäden an den Gleisen bleibt der Bahnverkehr zwischen Frankfurt-West und Bad Vilbel beeinträchtigt. Nach einer Gleisabsenkung auf einem Teilstück eines Bahndammes sei die Strecke weiter gesperrt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag. Es bestehe weiterhin ein Busersatzverkehr, der Fernverkehr werde umgeleitet. Wie lange die Situation noch so bleibt, sei unklar. Am Mittwoch war dort eine S-Bahn (S6) mit niedrigem Tempo entgleist. Verletzt wurde niemand.