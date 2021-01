Frankfurt am Main

Frankfurt vor möglichem Pokalspiel in Essen

03.01.2021, 18:14 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt spielt im Fall eines weiteren Erfolges gegen Bayer Leverkusen im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Regionalligist Rot-Weiß Essen. Dies ergab die Auslosung mit dem früheren Skisprung-Star Sven Hannawald am Sonntag in der ARD-"Sportschau". Der Frankfurter Bundesligist und Cupsieger von 2018 bestreitet am 12. Januar (20.45 Uhr/Sky) erst einmal die verschobene Zweitrunden-Partie in Leverkusen. Am Samstag hatte die Eintracht einen 2:1-Ligasieg gegen die Werkself geschafft. Regionalligist Essen hatte in den beiden ersten Runden die Favoriten Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf rausgeworfen.

Der SV Darmstadt 98 darf sich - allerdings auswärts - auf den FC Bayern freuen. Vorher muss sich der Cupverteidiger aus München aber am 13. Januar beim Zweitligisten Holstein Kiel durchsetzen. Die Lilien waren kurz vor Weihnachten mit einem 3:0 bei Dynamo Dresden weitergekommen.

Die Achtelfinalspiele finden am 2. und 3. Februar statt, das Viertelfinale steht am 2. und 3. März an. Nach dem Halbfinale (1. und 2. Mai) steigt das Finale im Berliner Olympiastadion am 13. Mai.