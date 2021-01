Hoher Sachschaden

Vier Brände in Frankfurt-Sindlingen binnen 24 Stunden

04.01.2021, 08:50 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße (Symbolbild): In Frankfurt-Sindlingen hat es innerhalb von 24 Stunden vier Mal gebrannt. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)

In Frankfurt hat es innerhalb von 24 Stunden vier Brände im Stadtteil Sindlingen gegeben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Frankfurter Stadtteil Sindlingen hat es binnen rund 24 Stunden vier Mal gebrannt. Am Sonntagabend brannte eine Gartenhütte vollständig ab, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Bereits in der Nacht zu Sonntag hatte es in Sindlingen drei Feuer gegeben. Diese seien vermutlich vorsätzlich gelegt worden, hieß es. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden bestehe, werde zurzeit noch ermittelt.

Kurz nach dem Brand der Gartenhütte geriet der Motorraum eines Kleintransporters in Flammen. Außerdem brannten in der Nacht zu Sonntag drei Autos, wobei das Feuer auf die Fassaden zweier angrenzender Wohnhäuser übergriff. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.