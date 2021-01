Frankfurt am Main

Drei Jahre Haft wegen Überfalls an Geldautomat

08.01.2021, 13:22 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Landgericht" und "Amtsgericht" ist an der Fassade des Gerichtsgebäudes zu sehen. Foto: Arne Dedert/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Wegen eines Raubüberfalls an einem Geldautomaten ist ein 29 Jahre alter Mann vom Landgericht Frankfurt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte vor Gericht eingeräumt, einer 66 Jahre alten Frau im Vorraum einer Bank im Bahnhofsviertel aufgelauert und ihr nach einem kurzen Kampf 400 Euro entrissen zu haben. Das Geld hatte die Frau zuvor abgehoben. Der Mann wurde gefasst, weil zufällig ein Auto der Stadtpolizei vorbeikam (Az.: 3530 Js 231762/20).

Neben dem Geständnis, durch das auf die Vernehmung des Opfers verzichtet werden konnte, wurde die Drogensucht des Mannes strafmildernd bewertet. Zusätzlich ordnete die Strafkammer deshalb am Freitag auch noch die Unterbringung des Mannes in einer Drogentherapie an. Das Urteil ist rechtskräftig.