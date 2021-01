Frankfurt am Main

Revision gegen Freisprüche in Vergewaltigungsprozess

08.01.2021, 13:24 Uhr | dpa

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt geht gegen die Freisprüche in einem Prozess um eine angebliche Gruppenvergewaltigung vor. Es sei Revision gegen das am Mittwoch verkündete Urteil eingelegt worden, sagte eine Vertreterin der Anklagebehörde am Freitag.

In dem Prozess hatte eine Zeugin vor Gericht ausgesagt, im Mai 2020 in einem Abrisshaus im Frankfurter Ostend nacheinander von drei 28, 44 und 54 Jahre alten Männern zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden zu sein. Die Strafkammer hatte aber letztlich Zweifel an der Aussage. Die Männer hatten vor Gericht keine Aussage gemacht. Die Staatsanwaltschaft, hatte für zwei der Angeklagten längere Haftstrafen beantragt.