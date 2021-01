Nachbarn gerettet

Feuerwehr entdeckt Leiche bei Wohnungsbrand

20.01.2021, 08:43 Uhr | t-online

Im Frankfurter Westen musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Weil Personen in Gefahr waren, galt eine besondere Alarmstufe. Trotzdem konnten nicht alle Bewohner gerettet werden.

Nach einem Wohnungsbrand in Frankfurt haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Leiche gefunden. Die Person sei durch das Feuer in der Wohnung tödlich verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Zwei weitere Bewohner konnten gerettet werden. Am Mittwochmorgen war das Feuer in einer 150 Quadratmeter großen Wohnung im vierten Stock ausgebrochen. Gegen 3:30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Sofort wurde auf die Alarmstufe "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" erhöht. Zu Höchstzeiten waren 65 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Hoechst und des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle. Nach etwa einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden.

Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Der genaue Sachschaden kann noch nicht genau bestimmt werden. In erster Absprache mit der Polizei wurde dieser allerdings auf rund eine Million Euro geschätzt. Aktuell wird nach der Brandursache gesucht.