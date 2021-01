Feuer in der Nacht

Feuerwehr entdeckt Leiche bei Wohnungsbrand – Gastronom tot?

20.01.2021, 18:20 Uhr | t-online

Flammen schlagen aus einer Wohnung in Frankfurt: Bei dem Feuer wurde eine Person tödlich verletzt. (Quelle: Feuerwehr Frankfurt)

Im Frankfurter Westen musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand ausrücken. Eine Person kam in den Flammen ums Leben, dabei handelt es sich wohl um einen bekannten Gastronomen.

Nach einem Wohnungsbrand in Frankfurt haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Leiche gefunden. Die Person sei durch das Feuer in der Wohnung tödlich verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Zwei weitere Bewohner konnten gerettet werden.

Nach Informationen der "Bild" soll es sich bei dem Toten um einen in der Region Frankfurt bekannten Gastronomen handeln. Demnach sei Sam K. in den Flammen ums Leben gekommen, nachdem das Feuer in der hauseigenen Sauna ausgebrochen sein soll. Der Gastronom betrieb nach Informationen der "Bild" Restaurants wie das Café Hauptwache, die Burgerkette Flechter's Burger und Pizzeria Montana.

Am Mittwochmorgen war das Feuer in einer 150 Quadratmeter großen Wohnung im vierten Stock ausgebrochen. Gegen 3.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Nach etwa einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden.

Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Der genaue Sachschaden kann noch nicht genau bestimmt werden. In erster Absprache mit der Polizei wurde dieser allerdings auf rund eine Million Euro geschätzt. Aktuell wird nach der Brandursache gesucht.