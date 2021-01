Frankfurt am Main

Mann bedroht drei Menschen mit Hammer

24.01.2021, 16:49 Uhr | dpa

Ein junger Mann hat in der Nacht zum Sonntag drei Menschen in Frankfurt mit einem Hammer bedroht. Die beiden 16 und 33 Jahre alten Frauen sowie ein 44 Jahre alter Mann hatten sich auf einem Spielplatz im Stadtteil Bornheim befunden, als der 25-Jährige an die beiden Frauen herantrat und ihnen drohte, "den Schädel einzuschlagen", wie die Polizei mitteilte. Der 44-Jährige habe versucht, dazwischenzugehen und sei dann ebenfalls bedroht worden.

Als die Dreiergruppe daraufhin den Spielplatz verließ, wurde sie laut den Angaben von dem Mann verfolgt, bis dieser plötzlich in einem Haus verschwand. Die herbeigerufene Polizei erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss von der Staatsanwaltschaft. Der 25-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen, hieß es. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Bedrohung und Nötigung.