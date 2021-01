Frankfurt am Main

Lebensgefährtin gequält und vergewaltigt: Prozess beginnt

26.01.2021, 03:02 Uhr | dpa

Vor dem Frankfurter Landgericht startet am heutigen Dienstag ein Prozess gegen einen Mann, der seine Lebensgefährtin misshandelt und vergewaltigt haben soll. Die Anklage legt dem 38-Jährigen auch zur Last, die Frau über mehrere Stunden lang eingesperrt zu haben. Den Ermittlungen zufolge soll es nach einem Streit zu Gewalttätigkeiten gekommen sein. Dabei soll der Mann dem Opfer nach erzwungenem Geschlechtsverkehr Pfeffer in die Augen gestreut haben. Bei einer Misshandlung mit einem Bunsenbrenner erlitt die Frau Verbrennungen. Die Strafkammer hat in dem Verfahren mehrere Verhandlungstage bis Februar terminiert.