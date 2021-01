Frankfurt am Main

Prozess um Transport von 273 Kilogramm Kokain

27.01.2021, 02:46 Uhr | dpa

Er soll den Transport von 273 Kilogramm von Brasilien nach Deutschland organisiert haben. Nun muss sich ein 35 Jahre alter Mann von heute an vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der Anklage zufolge wurde das in acht Paketen verpackte Rauschgift im September vergangenen Jahres per Flugzeug aus Sao Paulo nach Frankfurt gebracht. Teile davon wurden später in der Wohnung des Mannes in Rüsselsheim beschlagnahmt. Die Strafkammer hat in dem Prozess vorerst lediglich einen Verhandlungstag terminiert.