Frankfurt am Main

Tarifverhandlungen für Metallbeschäftigte noch ohne Ergebnis

28.01.2021, 20:16 Uhr | dpa

Die Tarifverhandlungen für die rund 20 000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen sind auch in der zweiten Runde ohne Ergebnis geblieben. Das teilten der Arbeitgeberverband VMET und die IG Metall mit.

Nach Angaben der Gewerkschaft soll es einen weiteren Verhandlungstermin geben. Die IG Metall bekräftigte nach eigenen Angaben in den Verhandlungen ihre Forderung nach vier Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Zudem will sie mit den Arbeitgebern in Thüringen über eine Angleichung der Arbeitszeit sprechen.

Der Verband der Metall- und Elektro-Industrie (VMET) in Thüringen teilte mit, es gelte in dieser Tarifrunde, Beschäftigung zu sichern und nicht die Wettbewerbsfähigkeit einzuschränken. Angesichts des anhaltenden Corona-Lockdowns seien die Unsicherheiten und Risiken für Unternehmen und Beschäftigten weiter gewachsen. Kostensteigerungen gefährdeten nicht nur die Unternehmen, sondern auch Arbeitsplätze.