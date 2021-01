Frankfurt am Main

Arbeitsagentur berichtete über Lockdown-Monat Januar

29.01.2021, 02:58 Uhr | dpa

Die Auswirkungen des Corona-Lockdowns stehen im Mittelpunkt des Januar-Arbeitsmarktberichts, den die Arbeitsagentur Hessen heute in Frankfurt vorstellt. "Jeder weitere Tag des Lockdowns verringert die Chancen auf eine baldige Erholung des Arbeitsmarktes", hatte der Chef der Direktion Hessen, Frank Martin, zu Jahresbeginn gesagt.

Im Dezember war die Zahl der Arbeitslosen in Hessen noch den vierten Monat in Folge leicht gesunken. Zum Stichtag in der Monatsmitte waren im Land 187 189 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das entsprach einer Quote von 5,4 Prozent, 1,1 Punkte mehr als ein Jahr zuvor.