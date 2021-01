Frankfurt am Main

Fahndung nach verhinderten Räubern bisher ergebnislos

29.01.2021, 14:49 Uhr | dpa

Einen Tag nach einem versuchten Überfall auf einen Geldtransporter in Frankfurt ist die Fahndung nach den bewaffneten Tätern bislang ergebnislos verlaufen. Nach dem Zeugenaufruf hätten sich zwar einige Menschen bei der Polizei gemeldet, die Auswertung ihrer Angaben und der Spuren am Tatort dauere aber noch an, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Die bewaffneten Täter hatten am Donnerstagvormittag vor einer Bank im Stadtteil Bergen-Enkheim den Mitarbeiter eines Geldtransports bedroht, dabei schoss mindestens ein Täter einmal in die Luft. Verletzt wurde niemand, der Überfall scheiterte an der "schnellen und besonnenen" Reaktion des Geldboten, so die Polizei. Die Unbekannten flüchteten anschließend, in der Nähe des Tatortes wurde wenig später ein in Flammen stehendes Auto gefunden, bei dem es sich um das Fluchtfahrzeug handeln könnte.