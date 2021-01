Frankfurt am Main

Universitäten: "Kommunalwahlkompass" als Orientierungshilfe

29.01.2021, 16:08 Uhr | dpa

Viele Menschen geben bei Wahlen traditionell einer bestimmten Partei die Stimme, andere entscheiden immer wieder neu. Vor der hessischen Kommunalwahl im März haben die Universitäten Frankfurt, Darmstadt und Oldenburg mit dem "Kommunalwahlkompass" eine online-basierte Orientierungshilfe erarbeitet. Damit lässt sich die eigene Haltung zu wichtigen Themen der Kommunalpolitik mit den Positionen der Parteien vergleichen. Zum Abschluss gibt es eine Rangliste der Parteien mit der größten Übereinstimmung.

Auch Informationen über die aufgestellten Kandidaten sollen erhältlich sein, teilten die Hochschulen am Freitag mit. Vom 15. Februar an werde das Angebot in 34 Gemeinden erhältlich sein - neben Großstädten wie Frankfurt oder Wiesbaden auch in kleineren Städte wie Zwingenberg oder Biedenkopf.