Frankfurt am Main

Drei Verletzte bei Zusammenstoß mit Straßenbahn

05.02.2021, 17:59 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn sind in Frankfurt drei Menschen verletzt worden. Dabei handele es sich um die Insassen des Autos, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unversehrt. Die Ursache für den Unfall am Freitag war zunächst nicht bekannt. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Es kam zu Verzögerungen im Straßenbahnverkehr.