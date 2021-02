Frankfurt am Main

Formstarke Frankfurter gastieren bei Hoffenheim

07.02.2021, 01:32 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt will seine starke Serie in der Fußball-Bundesliga wahren und den frisch eroberten Champions-League-Platz am 20. Spieltag verteidigen. Das Team von Trainer Adi Hütter gastiert heute (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim, die in der Tabelle elf Punkte hinter den Hessen liegt. Mit Spannung erwartet wird bei der Eintracht, ob Leihgabe Luka Jovic zu seinem ersten Startelfeinsatz kommt. Bislang bot Hütter den Serben viermal als Joker auf, Jovic erzielte dabei drei Tore. Seit der Österreicher im Sommer 2018 Chefcoach in Frankfurt wurde, gewann er alle fünf Bundesliga-Vergleiche mit Hoffenheim.