Frankfurt am Main

Metallbetriebe leiden weiter unter Corona-Einschränkungen

10.02.2021, 12:43 Uhr | dpa

Die Metall- und Elektroindustrie in Hessen leidet weiter unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Neun von zehn Unternehmen müssten weiterhin mit Produktionseinschränkungen zurechtkommen, berichtete der Verband Hessenmetall am Mittwoch auf der Grundlage einer Mitgliederumfrage. Größtes Problem sei die weiterhin schwache Nachfrage, es gebe aber auch Störungen in den Lieferketten. Außerdem falle viel Personal wegen Krankheit oder Kinderbetreuung aus und der zusätzliche Gesundheits- und Arbeitsschutz gehe ins Geld.

Nur noch 41 Prozent der befragten Unternehmen erwarten im laufenden Jahr höhere Umsätze als im Krisenjahr 2020. Weil die Mittel fehlten, stagnierten auch die Investitionen. Hessenmetall-Präsident Wolf Matthias Mang verlangte daher von der IG Metall Zurückhaltung in der laufenden Tarifrunde. "Wir können gemeinsam die Krise nur meistern, Arbeitsplätze sichern und die anstehende Transformation erfolgreich bewältigen, wenn sich tarifliche Regelungen an die betriebliche Kostenentwicklung in diesem schwierigen wirtschaftlichen Verlauf anpassen", sagte er laut einer Mitteilung.

Ein knappes Drittel der befragten Unternehmen sieht sich den Angaben zufolge gezwungen, wegen der Corona-Krise und des Strukturwandels ihren Personalstand zu verringern. 47 Prozent gaben an, ihre Leute komplett halten zu wollen. 12 Prozent hätten bereits Mitarbeiter betriebsbedingt entlassen. Die Kurzarbeit sei weiter zurückgegangen und werde noch in knapp der Hälfte der Betriebe (46 Prozent) genutzt.

Ende September waren in der Branche in Hessen noch gut 208 000 Menschen beschäftigt, bereits rund 12 000 weniger als in der Hochphase im September 2018. Dieser Abbau hat aber im wesentlichen schon vor der Pandemie stattgefunden und hängt eng mit strukturellen Veränderungen in der Auto- und Zulieferindustrie zusammen.