Frankfurt am Main

Senior stirbt nach Fahrradsturz in Frankfurt

10.02.2021, 12:45 Uhr | dpa

Ein 71 Jahre alter Mann ist in Frankfurt nach einem Sturz mit seinem Fahrrad gestorben. An einer Straßenecke war der Mann der Aussage eines Zeugen zufolge am Dienstag bei langsamer Fahrt gefallen und auf die Straße gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den 71-Jährigen nach den Angaben vom Mittwoch noch in ein Krankenhaus, dort starb der Mann aber. Mithilfe weiterer Zeugen, nach denen die Polizei nun sucht, soll geklärt werden, wie es zu dem Unfall kommen konnte.