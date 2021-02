Frankfurt am Main

Geschäft am Valentinstag für Thüringer Floristen schwierig

11.02.2021, 06:41 Uhr | dpa

Floristen sehen in diesem Jahr skeptisch auf das sonst für die Branche wichtige Geschäft zum Valentinstag am Sonntag. Im Normalfall sei davon auszugehen, dass der Valentinstag einen entscheidenden Umsatzanteil der Branche abdecke, hieß es auf dpa-Anfrage bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen. Schließlich seien Blumen an diesem Tag ein beliebtes Geschenk. In diesem Jahr aber könnten Floristen nur durch eigenes Engagement Umsatz erzielen. Die Corona-Regeln im Lockdown erlaubten in Thüringen Blumengeschäften nur, Abholservices auf Bestellung per Telefon oder im Onlineshop anzubieten. "Das stellt sich als einzige Alternative zur Umsatzgenerierung heraus", so die IHK.

Der Geschäftsführerin des Fachverbands Deutscher Floristen Landesverband Hessen-Thüringen (FDF), Ulrike Linn, zufolge, werde die Bestellmöglichkeit aber nur verhalten genutzt. Sie hofft, dass Kunden mit Blick auf den Valentinstag verstärkt davon Gebrauch machen, bei den lokalen Geschäften Sträuße zu bestellen.