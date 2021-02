Schwerer Unfall

Autofahrer fährt in Passanten – zwei Tote

13.02.2021, 18:24 Uhr | dpa, t-online

In Frankfurt ist ein Autofahrer in Passanten gefahren, sie wurden schwer verletzt. Berichten zufolge sind die beiden Männer im Krankenhaus verstorben.

Ein Autofahrer ist am Samstag in Frankfurt von der Fahrbahn abgekommen und in Passanten gefahren. Die beiden Passanten wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo sie laut einem Bericht des HR am Nachmittag verstorben sein sollen. Der Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es soll sich demnach bei den Fußgängern um zwei 31 und 40 Jahre alte Männer handeln.



Der Unfall passierte am Nachmittag gegen 14.30 Uhr auf einer breiten Kreuzung der Mörfelder Landstraße nahe des Frankfurter Südbahnhofs. Auch wenn die Ursache noch nicht ermittelt werden konnte, geht die Polizei von einem Unfall und nicht von einer absichtlichen Kollision mit den Menschen auf dem Bürgersteig aus.

Wie der HR berichtet, überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Bewaffnete Polizeibeamte hätten die Straße abgesperrt, heißt es.



Im November waren bei einem SUV-Unfall in Frankfurt zwei Menschen tödlich und eine Person schwer verletzt worden.