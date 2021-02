Frankfurt am Main

Eintracht will gegen Köln die Erfolgsserie ausbauen

14.02.2021, 02:24 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt will mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln die Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen und einen Champions-League-Platz zurückerobern. Der seit neun Spielen ungeschlagene Tabellenfünfte geht am heutigen Sonntag als klarer Favorit in das Duell mit den Rheinländern. Allerdings ist Vorsicht geboten, denn Köln hat zuletzt zwei Liga-Spiele nacheinander gewonnen und gegen die Hessen seit drei Jahren nicht mehr verloren. Eintracht-Trainer Adi Hütter hat sein stärkstes Aufgebot zur Verfügung und kann personell aus dem Vollen schöpfen.