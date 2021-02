Frankfurt am Main

Anwalt soll Konten von Tierschutz-Stiftung leergeräumt haben

17.02.2021, 04:29 Uhr | dpa

Wegen des Vorwurfs der Untreue in Millionenhöhe steht ein früherer Rechtsanwalt und Notar vom heutigen Mittwoch an vor dem Landgericht Frankfurt. Der 73-Jährige soll laut Anklage seit 2003 von den Konten einer Tierschutz-Stiftung 1,8 Millionen Euro veruntreut haben. Die Stiftung soll der Anwalt als Testamentsvollstrecker eines wohlhabenden Schweizer Ehepaares eröffnet haben. Im Tatzeitraum habe aber lediglich ein Tierheim 54 000 Euro erhalten, heißt es in der Anklageschrift. Das übrige Geld soll dem Angeklagten sowie einem mittlerweile verstorbenen Steuerberater zugeflossen sein. Die Wirtschaftsstrafkammer hat vier Verhandlungstage bis Mitte März terminiert.