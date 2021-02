Frankfurt am Main

Attacke mit Glasflasche: Prozess um Totschlagsversuch

24.02.2021, 03:39 Uhr | dpa

Wegen versuchten Totschlags mit einer abgebrochenen Glasflasche hat sich von heute (09.30 Uhr) an ein 49 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, im März vergangenen Jahres in einer Drogenhilfeeinrichtung im Frankfurter Bahnhofsviertel seinen Kontrahenten nach einem Streit mit der Bierflasche angegangen zu haben. Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann mit deutscher und marokkanischer Staatsbürgerschaft die Flasche zuvor selbst an einer Mauer zerschlagen. Das Opfer erlitt tiefe Stiche im Gesicht. Einer von ihnen stieß sogar bis auf den Unterkiefer vor. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst vier Verhandlungstage bis Mitte März terminiert. (Aktenzeichen 3690 Js 213857/20)