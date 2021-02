Frankfurt am Main

Korruption in Frachtzentrum: Prozess gegen drei Männer

25.02.2021, 02:29 Uhr | dpa

Eine mutmaßliche Bestechungsaffäre im Frachtzentrum am Frankfurter Flughafen beschäftigt von heute an das Landgericht Frankfurt. Angeklagt sind die beiden Betreiber, Vater (69) und Sohn (41), einer Vermittlungsfirma für Frachtflächen in Flugzeugen sowie ein 44 Jahre alter früherer Mitarbeiter einer usbekischen Fluggesellschaft. Um bei dieser Firma weiter im Geschäft bleiben zu können, sollen die beiden Unternehmer laut Anklage knapp 400 000 Euro Bestechungsgeld an den Usbeken gezahlt haben. Die Wirtschaftsstrafkammer hat zunächst sechs Verhandlungstage bis April terminiert. (Aktenzeichen 7700 Js 235422/14)