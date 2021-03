Frankfurt am Main

Arbeitslosenzahlen in Hessen für Februar erwartet

02.03.2021, 01:06 Uhr | dpa

Das Winterwetter und die Corona-Pandemie sind mögliche negative Einflüsse auf den hessischen Arbeitsmarkt, dessen Februar-Zahlen heute (2. März) in Frankfurt vorgestellt werden. Zuletzt hatten die Arbeitgeber trotz der Pandemie an ihren Arbeitskräften festgehalten. Die Zahl der Arbeitslosen war dennoch wegen der ungünstigen Saison in vielen Außen- und Handelsberufen vom Dezember auf Januar deutlich gestiegen. Zuletzt waren in Hessen rund 199 000 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das entsprach einer Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent.