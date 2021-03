Frankfurt am Main

Kion erwartet Rückkehr zu Wachstum

02.03.2021, 10:53 Uhr | dpa

Nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im Corona-Jahr 2020 peilt der Gabelstapler-Hersteller Kion wieder Wachstum an. Vor allem der boomende Internethandel treibt das Geschäft mit automatisierten Lagersystemen. Dabei kann das Frankfurter Unternehmen auf volle Auftragsbücher blicken.

Der Umsatz soll dieses Jahr auf 9,15 Milliarden bis 9,75 Milliarden Euro zulegen nach 8,3 Milliarden Euro 2020, teilte Kion am Dienstag mit. Damit würde das Unternehmen das Vor-Pandemiejahr 2019 übertreffen. Dabei rechnet Kion mit einer anhaltend guten Entwicklung im Geschäft mit automatisierten Lagersystemen, dessen Anteil erheblich wächst. Automatisierungs- und Robotik-Lösungen seien wesentliche Treiber, hieß es. Mittelfristig erwartet Kion wegen des boomenden Internethandels ein zweistelliges Marktwachstum.

Die Corona-Pandemie sei noch nicht überstanden, sagte Kion-Chef Gordon Riske. "Aber wir sehen einen Silberstreif am Horizont." Kion werde auch dieses Jahr gut durch die Corona-Krise kommen.

Bei den Flurförderzeugen, die den Löwenanteil am Kion-Geschäft haben, erwartet er eine schrittweise Erholung, vor allem in der Region Europa. Kion mit mehr als 35 000 Mitarbeitern ist in über 100 Ländern aktiv. Lösungen des Unternehmens kommen in Fabriken, Vertriebszentren und Lagerhäusern zum Einsatz, um dort den Warenfluss zu optimieren.

Die Pandemie hatte das Geschäft von Kion mit Flurförderzeugen 2020 erheblich belastet. Zweistellige Wachstumsraten mit automatisierten Lagersystemen konnten dies nur zum Teil ausgleichen. So sank der Umsatz um 5,3 Prozent. Unter dem Strich verdiente Kion mit 210,9 Millionen Euro weniger als die Hälfte des Vorjahresgewinns. Neben Abschreibungen belasteten auch Kosten für ein Sparprogramm.

Positiv entwickelte sich jedoch das Auftragsbuch: So steigerte Kion das Neugeschäft um 3,6 Prozent auf den Rekord von 9,44 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand stieg um mehr als 22 Prozent und betrug zum Jahresende 4,44 Milliarden Euro. 2021 rechnet Kion mit Zuwächsen.