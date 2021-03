Vierte Tat in einer Woche

Erneut Wettbüro in Frankfurt überfallen

03.03.2021, 15:17 Uhr | dpa, t-online

Polizeiwagen mit Blaulicht (Symbolbild): In Frankfurt ist das vierte Wettbüro in einer Woche überfallen worden. (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

Vierter Überfall in einer Woche: Schon wieder ist ein Wettbüro in Frankfurt überfallen worden. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.



In Frankfurt ist erneut ein Wettbüro überfallen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bedrohte ein Täter am Dienstagnachmittag den Angestellten in dem Wettbüro in Niederrad mit einem Werkzeug und erbeutete einige Hundert Euro.

Dies ist nach Polizeiangaben der vierte Überfall auf ein Wettbüro innerhalb weniger Tage. Bereits am Wochenende und am Montag waren in Frankfurt Wettbüros überfallen worden. Inwieweit diese Taten in einem Zusammenhang stehen, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Der bislang Unbekannte soll etwa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er einen beigen Kapuzenpullover, eine Basecap mit Tarnfarben und eine helle Jeans. Außerdem trägt er einen Ohrstecker im linken Ohrläppchen.