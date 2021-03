Polizeieinsatz in Ostend

Hunderte Jugendliche feiern im Hafenpark ohne Abstand und Maske

07.03.2021, 10:53 Uhr | t-online

Ein Einsatzwagen der Polizei (Symbolbild): In Frankfurt-Ostend lösten Beamte offenbar eine Corona-Party auf. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Im Frankfurter Stadtteil Ostend haben hunderte Menschen im Hafenpark gefeiert – offenbar ohne Abstand und Maske. Die Polizei löste die Versammlung auf.

Rund 500 überwiegend jugendliche Menschen sollen am Samstagabend im Hafenpark in Frankfurt-Ostend eine illegale Party gefeiert haben. Wie die "Hessenschau" berichtet, trugen viele von ihnen dabei weder eine Maske, noch hielten sie Abstand zueinander.

Demnach beobachteten Reporter der "Hessenschau", wie sich die Polizei zunächst zurückhielt. Gegen Mitternacht rückten die Beamten dann jedoch mit mehr als 20 Fahrzeugen an und trieben die Feiernden auseinander. Größere Zwischenfälle soll es nicht gegeben haben. Die Polizei bestätigte den Einsatz gegenüber der "Hessenschau" zwar, wollte sich zunächst jedoch nicht näher dazu äußern.



Der RTL-Reporter Christian Schopf teilte am Abend ein Video auf Twitter, das mutmaßlich die Party-Meute im Hafenpark zeigen soll. Zu sehen sind dutzende, überwiegend junge Menschen, die dicht gedrängt und ohne Mund-Nasen-Schutz zusammen feiern.



Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankfurt am Sonntag bei 60,3. Aktuell sind in Hessen nur Treffen zwischen einem Haushalt und einer weiteren Person erlaubt. Ab Montag wird diese Regelung gelockert. Dann dürfen sich wieder maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren sind dabei ausgenommen.