Frankfurt am Main

Kaum Corona-Verstöße in Hessen, aber große Feier in Park

07.03.2021, 16:52 Uhr | dpa

Trotz des in weiten Teilen schönen Wetters am Wochenende gab es in Hessen laut Polizei kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln. In Frankfurt allerdings trafen sich am Samstagabend mehrere Hundert Menschen zum Feiern in einem Park. Die Polizei räumte den Park in der Nacht und nahm mehrere Anzeigen auf, unter anderem wegen Körperverletzung.

Im Rest von Hessen war die Lage hingegen ruhig. "Das Wetter war gut, es waren Leute unterwegs, aber es halten sich eigentlich alle an die Regeln", teilte ein Sprecher der Polizei in Fulda am Sonntagnachmittag mit. In Kassel hielten sich die Menschen augenscheinlich ebenfalls an die Regeln. "Es war ein bisschen was los draußen, aber es gab keine Verstöße", sagte ein Polizeisprecher. Auch aus Darmstadt und Offenbach hieß es: "Alles ruhig."